Умер основатель легендарной диско-группы Village People Виктор Уиллис

Автор хита YMCA и основатель группы Village People Виктор Уиллис умер в 75 лет

Основатель и фронтмен ставшей культовой группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 75 лет. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице в Facebook*.

Они подчеркнули, что коллега ушел из жизни в минувший вторник, 30 июня, после болезни.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Виктора Уиллиса — солиста Village People. Виктор скончался 30 июня 2026 года после непродолжительной, но тяжелой болезни», — указали в некрологе.

Уроженец Далласа, Виктор Уиллис начинал певческую карьеру с хора в баптистской церкви, которую возглавлял его отец. После окончания школы молодой человек отправился в Нью-Йорк, где попал в бродвейскую труппу мюзикла The Wiz.

Группу Village People создал вместе с французским продюсером Жаком Морали в середине 1970-х годов. Главным хитом коллектива стала песня YMCA, вышедшая на втором альбоме в 1978 году.