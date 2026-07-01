Умер основатель легендарной диско-группы Village People Виктор Уиллис
Автор хита YMCA и основатель группы Village People Виктор Уиллис умер в 75 лет
Основатель и фронтмен ставшей культовой группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 75 лет. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице в Facebook*.
Они подчеркнули, что коллега ушел из жизни в минувший вторник, 30 июня, после болезни.
«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Виктора Уиллиса — солиста Village People. Виктор скончался 30 июня 2026 года после непродолжительной, но тяжелой болезни», — указали в некрологе.
Уроженец Далласа, Виктор Уиллис начинал певческую карьеру с хора в баптистской церкви, которую возглавлял его отец. После окончания школы молодой человек отправился в Нью-Йорк, где попал в бродвейскую труппу мюзикла The Wiz.
Группу Village People создал вместе с французским продюсером Жаком Морали в середине 1970-х годов. Главным хитом коллектива стала песня YMCA, вышедшая на втором альбоме в 1978 году.
Интересно
Этой композицией неоднократно заканчивались митинги президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома при этом нередко пританцовывал.
Уиллис выступил в качестве ее соавтора, как и последующих хитов: Macho Man, In The Navy и Go West, превратив Village People в главную группу эпохи диско.
В 1980 году Уиллис внезапно покинул группу. Он вернулся обратно только в 2017 году, став единственным участником оригинального состава Village People.
В минувший вторник, 30 июня, стало известно о смерти британского актера Майкла Бирна. Снявшийся в фильмах об Индиане Джонсе, Гарри Поттере и Джеймсе Бонде артист умер в возрасте 83 лет.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена