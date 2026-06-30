Умер актер из «Гарри Поттера» Майкл Бирн

Британский актер Майкл Бирн скончался на 83-м году жизни. О смерти артиста, известного по фильмам об Индиане Джонсе, Джеймсе Бонде и Гарри Поттере, сообщила газета The Guardian .

Бирн родился на севере Лондона и начал карьеру в театре The Old Vic, который тогда носил статус Королевского национального театра. В 1960-х он получал небольшие роли и выходил на сцену вместе с Лоренсом Оливье, Мэгги Смит и Робертом Стивенсом.

Позже актер продолжил играть в других лондонских театрах и стал сниматься в кино. Зрители запомнили его по роли полковника Вальтера Вогеля в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» с Харрисоном Фордом и Шоном Коннери.

Бирн также появился в картине о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда» и сыграл в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I». В 2019 году он исполнил главную роль в пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» в Королевском театре Бата.

У артиста остались супруга Кэрол и двое детей.