Умер актер из ремейка сериала «Моя прекрасная няня» Станислав Тым

Польский актер Станислав Тым умер в возрасте 87 лет от онкологического заболевания. Его коллеги сообщили об этом изданию Goniec .

Тым скончался 6 декабря, почти через полтора года после смерти жены. Он страдал раком последние 20 лет и лишился из-за болезни желудка. В какой-то момент, по информации издания, врачи оценили вероятность выздоровления артиста всего в 3%.

Будущий актер, сатирик и сценарист родился 18 июля 1937 года в деревне Малкиня-Гурна. Кроме актерского мастерства, Тым изучил химию и пищевую промышленность. Некоторые фильмы с его участием известны в России, например, комедия «Мишка» и «Приключения пса Цивиля». Кроме того, он исполнил роль в польской версии американского сериала, который лег в основу ситкома «Моя прекрасная няня».

Во Франции умер актер Нильс Ареструп. Он снялся в фильмах «Пророк» и «Мое сердце биться перестало».