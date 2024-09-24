Level Group: квартира из сериала «Моя прекрасная няня» сейчас может стоить до 1 млрд рублей

Дом по Комсомольскому проспекту, расположенный в столичных Хамовниках и ставший домом для персонажей сериала «Воронины», славится ценами на квартиры. Они варьируются от 28 до 50 миллионов рублей в старых зданиях. Что касается новостроек, то стоимость жилья здесь начинается от 85 миллионов рублей. Аналитики Level Group провели исследование реальных цен на жилье в тех районах, где разворачивались события известных сериалов 2000-х, и поделились результатами с Life .

Например, квартира Максима Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня» запомнилась благодаря своей роскоши. В настоящее время двухуровневая квартира на улице Чаплыгина, 11 в Басманном районе (ЦАО) Москвы, где работала главная героиня Вика, стоит около 120 миллионов рублей на вторичном рынке. Этот район известен как историческими зданиями, так и современными новостройками, а цены на недвижимость могут достигать миллиарда рублей.

В сериале «Папины дочки» герои проживали на улице Володарского, 11 в Таганском районе столицы, которая сегодня известна как Гончарная. Этот престижный район предлагает трехкомнатные квартиры в сталинских домах по цене от 45 миллионов рублей, в то время как новые жилые комплексы имеют еще более высокие расценки, начиная от 100 миллионов рублей.