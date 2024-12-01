Умер французский актер Нильс Ареструп

Из жизни ушел французский актер Нильс Ареструп, снимавшийся в фильмах «Мое сердце биться перестало», «Пророк» и «Набережная Орсе». Артисту было 75 лет, сообщило AFP .

О смерти актера заявила его жена и пресс-секретарь Изабель Ле Нувель.

«Нильс Ареструп скончался в воскресенье в возрасте 75 лет в своем доме в Виль-д’Авре», — отметила она.

По ее словам, артист боролся с тяжелой болезнью.

Ареструп за свою актерскую карьеру получил три премии «Сезар» в номинации «лучший актер второго плана». Он также исполнил главные роли в фильмах «Встреча с Венерой» Иштвана Сабо и «Дипломатия» Фолькера Шлендорфа.

Ранее в возрасте 65 лет скончался актер и профессиональный рестлер Скотт Шварц, получивший известность благодаря фильму «Одиннадцать друзей Оушена». Последние годы перед смертью он страдал от тяжелой болезни. Артист снимался в фильмах «Сават», «Битва драконов», «Человек-паук» и «Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона».