Украинцы обвинили Заворотнюк в высмеивании мариупольцев

mk.ru: Анастасию Заворотнюк на Украине назвали «коллаборанткой»

Фото: РИА «Новости»

Ряд украинских СМИ обвинили Анастасию Заворотнюк в унижении жителей страны в сериалах, в которых она принимала участие. Об этом сообщило издание mk.ru.

Речь идет о проекте «Моя прекрасная няня», в котором актриса якобы насмехалась над образом украинки.

«Это та, которая высмеивала мариупольцев, изображая их тупыми селюками? Земля стекловатой коллаборантке», — написал один из пользователей украинских соцсетей.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко после смерти Анастасии Заворотнюк выложил фотографию актрисы в роли «прекрасной няни» и сопроводил ее издевательской подписью. Музыканта осудили как россияне, так и украинцы.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая.

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