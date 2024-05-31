Украинцы обвинили Заворотнюк в высмеивании мариупольцев

Ряд украинских СМИ обвинили Анастасию Заворотнюк в унижении жителей страны в сериалах, в которых она принимала участие. Об этом сообщило издание mk.ru .

Речь идет о проекте «Моя прекрасная няня», в котором актриса якобы насмехалась над образом украинки.

«Это та, которая высмеивала мариупольцев, изображая их тупыми селюками? Земля стекловатой коллаборантке», — написал один из пользователей украинских соцсетей.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко после смерти Анастасии Заворотнюк выложил фотографию актрисы в роли «прекрасной няни» и сопроводил ее издевательской подписью. Музыканта осудили как россияне, так и украинцы.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая.