Внутренние отделочные работы начались в БЦ Rublevo Business Park на Новой Риге

В мае в бизнес-центре класса А Rublevo Business Park, расположенном на пересечении Новорижского шоссе и МКАД, начался важный этап строительных работ — отделка внутреннего пространства. Общая площадь БЦ составит 105 тысяч «квадратов».

Специалисты приступили к установке металлоконструкций под качественное лифтовое оборудование и кладке внутренних стен из газосиликатных блоков на подземных этажах, где разместится большой трехуровневый паркинг на 750 машино-мест. Высота двух башен Rublevo Business Park достигает 12 этажей. Оба здания объединили общим пространством гранд лобби высотой девять метров и площадью 1,5 тысячи «квадратов».

В башнях бизнес-центра выполняют отделку фасадов. Речь идет об укладке утеплителя, монтаже фасадной подсистемы и облицовке панелями из стеклофибробетона бежево-коричневых оттенков. Параллельно специалисты устанавливают оконные каркасы и заполняют их большими светопрозрачными конструкциями. Они обеспечат высокий уровень инсоляции и придадут стильный облик новому БЦ.