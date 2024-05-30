Внутренние отделочные работы начались в БЦ Rublevo Business Park на Новой Риге

Пресс-служба Rublevo Business Park
Фото: Пресс-служба Rublevo Business Park

В мае в бизнес-центре класса А Rublevo Business Park, расположенном на пересечении Новорижского шоссе и МКАД, начался важный этап строительных работ — отделка внутреннего пространства. Общая площадь БЦ составит 105 тысяч «квадратов».

Специалисты приступили к установке металлоконструкций под качественное лифтовое оборудование и кладке внутренних стен из газосиликатных блоков на подземных этажах, где разместится большой трехуровневый паркинг на 750 машино-мест. Высота двух башен Rublevo Business Park достигает 12 этажей. Оба здания объединили общим пространством гранд лобби высотой девять метров и площадью 1,5 тысячи «квадратов».

В башнях бизнес-центра выполняют отделку фасадов. Речь идет об укладке утеплителя, монтаже фасадной подсистемы и облицовке панелями из стеклофибробетона бежево-коричневых оттенков. Параллельно специалисты устанавливают оконные каркасы и заполняют их большими светопрозрачными конструкциями. Они обеспечат высокий уровень инсоляции и придадут стильный облик новому БЦ.

Пресс-служба Rublevo Business Park
Фото: Пресс-служба Rublevo Business Park
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Пресс-служба Rublevo Business Park
Фото: Пресс-служба Rublevo Business Park
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Пресс-служба Rublevo Business Park
Фото: Пресс-служба Rublevo Business Park
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Пресс-служба Rublevo Business Park
Фото: Пресс-служба Rublevo Business Park
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Общая готовность строительных работ составляет 57%, рассказал коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов. По его словам, все идет в строгом соответствии с графиком.

«Одновременно с отделкой внутренних пространств, фасадными работами и остеклением рабочие выполняют прокладку кабеля архитектурно-художественной подсветки, которая позволит подчеркнуть силуэт бизнес-центра в вечернее время», — добавил Константинов.

Каждый день на строительной площадке трудятся более 110 рабочих. Бизнес-центр возводят в районе Мякинино, в двух километрах от станции метро «Строгино». Проект станет новым центром экономической активности Московского региона. Это произойдет за счет расположения БЦ недалеко от ключевых объектов гостиничной, транспортной и экономической инфраструктуры. В ближайшем радиусе находятся элитные локации Рублевки, правительство Московской области, «Москва-Сити» и аэропорт Шереметьево.

Пресс-служба Rublevo Business Park
Фото: Пресс-служба Rublevo Business Park
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Пресс-служба Rublevo Business Park
Фото: Пресс-служба Rublevo Business Park
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Проект бизнес-центра предусматривает наличие офисов самых разных площадей под любые виды деятельности. В помещениях будет панорамное остекление с возможностью естественного проветривания и высоким уровнем шумоизоляции. Приватные открытые террасы станут характерной особенностью здания.

Объект отлично впишется в окружающую среду. На первом этаже разместят торговую галерею площадью 5,5 тысячи квадратных метров с ресторанами, магазинами, дополнительными сервисными услугами и салонами красоты. Резидентам предоставят доступ к спортивному кластеру. Ввод Rublevo Business Park в эксплуатацию запланировали на третий квартал 2025 года.

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