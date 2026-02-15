Украинский певец Melovin (Константин Бочаров), представлявший страну на «Евровидении-2018», сообщил о расставании со своим женихом* — военнослужащим ВСУ Петром Злотя. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Артист опубликовал в соцсетях фото кольца на ладони с подписью «Спасибо за опыт».

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации* Бочаров заявил в 2021 году на концерте. В ноябре 2025-го он обручился с парамедиком из украинской армии Петром Злотя и делился совместными снимками в соцсетях.

Причины развода певец не раскрыл. Melovin стал победителем украинских музыкальных шоу «Х-Фактор» и «Маска», а также был одним из членов жюри от Украины на «Евровидении-2025».

Ранее в нетрадиционной сексуальной ориентации* заподозрили французского президента Эммануэля Макрона. Слухи появились после обнародования документов по делу Джеффри Эпштейна, который упоминал в переписке бойфренда* политика.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.