Эпштейн упоминал в переписке бойфренда Макрона

Джеффри Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее опубликованные Минюстом США материалы.

«Мне показали фотографию бойфренда* Макрона. Ах… лицемерие», — написал финансист одному из собеседников.

В ответном сообщении у Эпштейна спросили, правда ли это, и уточнили, «солдат» ли на снимке.

«Это придает новый смысл фразе „я прикрою твою спину“. Или „помни, французы стоят за твоей спиной“», — пошутил финансист.

В переписке он упомянул, что видел и «другие пикантные детали».

Опубликованная переписка — часть масштабного архива документов по делу Эпштейна, который Минюст США начал раскрывать в феврале 2025 года. Ранее в материалах также упоминались и другие мировые знаменитости и политики.

Ранее президентская чета Франции уже сталкивалась со скандалами вокруг личной жизни. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что первая леди Брижит Макрон родилась мужчиной, после чего пара подала на нее в суд.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.