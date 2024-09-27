Уехавший из России внук Пугачевой не заплатил за коммуналку и попал под суд

Мировой суд Москвы взыскал с актера и музыканта Никиты Преснякова задолженность из-за неуплаты коммунальных услуг. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Судебный приказ вынес мировой судья участка № 451 Мещанского района города Москвы. Пресняков допустил задолженность по оплате услуг содержания и текущего ремонта имущества многоквартирного дома.

Однако итоговую сумму взыскания с Преснякова не уточнили. По предварительным данным, с 2022 года должник в России не проживает.

Около двух недель назад стало известно, что Пресняков развелся со своей супругой, моделью Аленой Красновой. До ее появления в своей жизни Никита встречался с Аидой Калиевой, однако также не сумел построить долгосрочные отношения.

Мать Никиты Преснякова, певица Кристина Орбакайте, пожаловалась на трудную ситуацию, в которую попал ее сын после переезда из России.