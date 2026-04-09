Убившей Мэттью Перри «кетаминовой королеве» вынесли приговор

Джасвин Сангха получила 15 лет тюрьмы за наркоторговлю в Северном Голливуде. «Кетаминовая королева» снабжала запрещенными веществами знаменитостей, в том числе актера Мэттью Перри, сообщил телеканал CNN .

Сангха вела роскошный образ жизни, продавая звездам наркотики. В Голливуде ее знали как «кетаминовую королеву». После смерти Перри в октябре 2023 года на нее обратила внимание полиция.

На суде прокуроры заявили, что Сангха никогда не нуждалась в деньгах. Она пошла на преступление не из-за финансовых трудностей, а из-за жадности, славы и доступа к наркотикам.

После того, как другие четыре фигуранта дела признали вину, она тоже согласилась с пятью обвинениями, включая поставку наркотиков для Перри. Судья приговорил женщину к 15 годам в федеральной тюрьме.

«В наши дни обвиняемые прекрасно понимают, что продаваемая ими продукция может привести к смерти другого человека. Поэтому, если вы занимаетесь наркобизнесом, <…> мы привлечем вас к ответственности», — заявил журналистам прокурор Центрального округа Калифорнии Эстебан Мартин Эстрада.

Тело Перри нашли в собственном джакузи. Экспертиза показала, что за три дня до смерти ему ввели 27 доз кетамина.