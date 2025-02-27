Стало известно, сколько доз кетамина получил Мэттью Перри перед смертью

На стриминговых платформах появился новый документальный фильм под названием «Мэттью Перри: голливудская трагедия», в котором рассказали о последних минутах жизни актера Мэтью Перри. Об этом сообщил поисковик Yahoo .

В фильме говорится, что звезда сериала «Друзья» получил в общей сложности 27 инъекций кетамина за три последних дня перед своей смертью в октябре 2023 года. Врач прописал ему препарат для борьбы с депрессией и тревожностью.

Одним из спикеров фильма стал прокурор Мартин Эстрада. Он курировал дело о смерти актера до своего ухода в отставку в начале 2025 года. Эстрада заявил, что наказание для пятерых арестованных по этому делу, включая двух врачей, наркоторговца и личного помощника, должно быть более жестким.

Прокурор уверен, что не стоит винить зависимых людей, а лишь тех, кто воспользовался их слабостью. Согласно отчету о вскрытии, смерть Перри наступила в результате «острого отравления кетамином». Актера нашли мертвым в джакузи.

Прошлым летом появилась информация, что помощник актера Кеннет Ивамаса сделал Перри три инъекции за шесть часов, приготовил ему ванну и ушел по своим делам.