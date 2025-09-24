«Уберите этого монстра». Алена Кравец попросила защиты от приемной дочери

Модель Алена Кравец вновь поругалась с дочерью Даниэлой. Они встретились в программе «Пусть говорят» ради предполагаемых отца и бабушки девушки, сообщила пресс-служба Первого канала.

Пожилая женщина, назвавшаяся бабушкой Даниэлы, подошла к ней поздороваться, но внучка отказалась от объятий. Это возмутило Кравец, началась перепалка. Когда приемная дочь подошла и попросила посмотреть в глаза, модель позвала на помощь.

«Уберите этого монстра, пожалуйста! Здесь есть охрана?» — сказала она.

Даниэла отказалась признать бабушку и отца, который тоже находился в студии, родными до получения результатов ДНК. Она с трех месяцев воспитывалась в семье Кравец и ее мужа-бизнесмена, пока они не отправили дочь за плохое поведение в детдом. После этого сирота обвинила приемных родителей в издевательствах.