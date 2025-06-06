Сегодня 03:03 Вдова Караченцова нарвалась на оскорбления. За что Кравец обозвала ее старушкой 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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На Первом канале в студии «Пусть говорят» вспыхнул скандал. Приемная дочь светской львицы Алены Кравец Даниэла решила раскрыть тайны своей якобы эталонной семьи. За девушку попыталась вступиться вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, но наткнулась на оскорбления. О конфликте на ток-шоу — в материале 360.ru.

Из-за чего на шоу начался скандал Приемная дочь Кравец решилась раскрыть шокирующие подробности из жизни звездной матери. По ее словам, родители поднимали на нее руку и морили голодом. При этом отец девушки назвал ее «патентованной лгуньей», отметив, что 15 лет пытался сделать из нее нормального человека. И в итоге добавил, что «такое чудовище» им с супругой не нужно. Кроме того, выяснилось, что приемные родители трижды пытались вернуть Даниэлу в детский дом.

Кравец также не стерпела откровений приемной дочери и начала кричать на нее в студии.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Поргина попыталась ее остановить, попросив, чтобы она замолчала и дала другим высказаться. Но лишь сама попала под горячую руку — Кравец ее обозвала старушкой, которая якобы старше бабушки певицы. Вдова Караченцова не осталась в долгу, назвав Кравец куклой. Что ответила Поргина оскорбившей ее Кравец После конфликта на «Пусть говорят» актриса в беседе с News.ru заявила, что Кравец не умеет себя вести в обществе. «Было понятно сразу, что это сделанная кукла, вся перешитая, с пластическими операциями. Что она совершенно не умеет себя вести в обществе, хамит всем, орет. Даже ее собственный муж встал и ушел. Это поведение человека, для которого нет преград, женщина с улицы», — сказала Поргина.

Фото: РИА «Новости»

Вдова Караченцова добавила, что светская львица «исковеркала» жизнь своей приемной дочери. Кравец не занималась воспитанием Даниэлы, «не показала ей Лувр, Нику Самофракийскую, картины Босха». Просто взяла из детдома, но не занималась ребенком. Даниэла, по ее мнению, правильно сделала, что ушла из этой семьи.

Поргина также прокомментировала слова Кравец, назвавшей ее старушкой на съемках. «По мне, низко говорить, что я — старушка. Это даже не оскорбление меня, это показывает уровень ее души. Мне плевать, что она говорит. Господи, Боже мой, я похожих кукол за свою жизнь видела тысячу раз», — подчеркнула актриса. При этом отметила, что как православный человек простила Кравец.