Алена Кравец рассказала, почему вернула приемную дочь в детский дом

Светская львица Алена Кравец сдала приемную дочь Даниэлу обратно в детский дом. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Бурный скандал разгорелся на съемочной площадке ток-шоу. Девушка обвинила звездную приемную семью в систематических избиениях и грубом к ней отношении.

Алена Кравец, появившись в студии, рассказала, что отказалась от приемной девочки из-за ее невыносимого поведения. По словам звезды, они с мужем Русланом удочерили ребенка, когда ей было три месяца. Из дома малютки они забрали девочку с кистами в головном мозге и дисплазией ног.

Проблемы со здоровьем удалось решить благодаря постоянному контролю и уходу с медицинским работником. Звезда поделилась, что много лет скрывала от общественности правду об удочерении, их семья жила счастливо. Все изменилось, когда Даниэла достигла подросткового возраста.

Светская львица заявила, что в 13 лет подросток связалась с плохой компанией, приводила мужчин, выпивала, сбегала из дома и страдала клептоманией. Семья пыталась бороться с этим и отправляла девочку на лечение в психиатрическую клинику, но это не помогло. Тогда Алена Кравец приняла решение отказаться от нее.