У звезды «Зачарованных» и «Эйфории» парализовало ноги

Известный по сериалам «Анатомия страсти», «Зачарованные» и «Эйфория» актер Эрик Дэйн утратил способность самостоятельно ходить. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По ее данным, у 52-летнего американского артиста обнаружили боковой амиотрофический склероз, из-за которого ему приходится передвигаться в инвалидном кресле. Из-за болезни и недавней операции Дэйн отказался приехать на премию «Эмми».

«В ночь церемонии я лежал в больнице, мне накладывали швы на голову после того, как я потерял равновесие и упал на кухне. БАС — ужасная болезнь», — отметил он.

Актер признался, что он очень долго ждал возможности принять участие в мероприятии, но упустил ее.

