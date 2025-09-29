Выпавший из окна актер Илья Дель вышел на связь из больницы

Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель вышел на связь и показал свежее фото с маленькой дочерью, которая навестила его в больнице. Об этом сообщает «Петербургский дневник ».

«А кто тут папу навестил сегодня?» — подписал пост Дель.

На снимке видно, что артист уже уверенно стоит на ногах и может самостоятельно ходить.

В середине сентября стало известно, что артист попал в реанимацию после падения из окна. Он упал с третьего этажа и повредил позвоночник.

Театр Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей «в связи с болезнью актера». Фамилия артиста не раскрыли, но уточнили, что речь идет о спектаклях «Воскресение» 20 сентября и «Академия смеха» 24 сентября, где должен был играть Дель. Позднее в театре подтвердили, что Дель попал в реанимацию.