РИА «Новости»: актер Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Актер театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна третьего этажа. Как сообщил РИА «Новости» источник в его окружении, артист получил травму позвоночника.

Официального подтверждения этой информации пока нет. В самом театре ранее объявили о замене спектаклей «Воскресение» (20 сентября) и «Академия смеха» (24 сентября) «в связи с болезнью актера». В постановке «Воскресение» Дель играет главную роль.

В апреле 2024 года артист уже попадал в больницу — тогда его ранила ножом подруга Александра Дроздова. Сам актер заявлял, что не имеет к ней претензий.

Илья Дель работает в театре имени Ленсовета с 2022 года (ранее служил там в 2013–2017 годах). Помимо театральных ролей, он снимался в фильмах и сериалах, включая «Пророк. История Александра Пушкина» и «Цой».