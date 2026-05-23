У Валерия Карпина родится сын после пяти дочерей

У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родится сын. Трогательное видео, где семья узнает пол будущего ребенка, опубликовала его супруга Дарья в телеграм-канале .

О том, что они ждут мальчика, Карпины узнали время гендер-пати в узком кругу. Из большой коробки вылетели синие шары, показавшие пол будущего ребенка. И дети, и сам тренер встретили новость с большой радостью.

Для Карпина это будет первый сын. Ранее у него родились пять дочерей. Две девочки появились в первом браке тренера, еще две дочери — в отношениях с нынешней супругой. Кроме того, у Дарьи Карпиной есть дочь от первого брака.

В 2010 году он также признал дочь, которая родилась в 1990-х годах в отношениях с Владой Беловой.

С 2021 года Карпин возглавляет сборную России. В качестве футболиста он трижды становился чемпионом России в составе «Спартака», выигрывал Кубок СССР-СНГ, Кубок России и Кубок Содружества.

Вместе с испанской «Сельтой» Карпин также завоевал Кубок Интертото. Именно за сборную этой страны тренер планирует болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу.