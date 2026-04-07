«Ответ очевиден». Карпин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Валерий Карпин: буду болеть за сборную Испании на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на предстоящем чемпионате мира по футболу будет болеть за сборную Испании, так как много лет отыграл в этой стране. Его слова привело РИА «Новости» .

«Я в Испании отыграл 11 лет и еще 14 лет прожил там. Ответ очевиден — болеть за сборную Испании», — заявил специалист.

Карпин добавил, что в первое время в Испании у него возникали трудности с коммуникацией из-за языкового барьера, но их удалось быстро преодолеть.

«За три месяца выучил испанский и начал общаться, влился. Это можно отметить и у Матвея Сафонова. Он молодец, быстро освоил язык», — отметил главный тренер национальной команды.

Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Российская сборная на турнире участия не примет из-за отстранения со стороны ФИФА.

Ранее президент международной организации Джанни Инфантино призвал отменить запрет на участие российских команд в соревнованиях.