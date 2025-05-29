У персонала отобрали телефоны. Свадьба Ивлеевой прошла под грифом «секретно»

Super: свадьба Ивлеевой и Бегака в Ялте прошла в тайне

Свадьба ведущей Насти Ивлеевой и предпринимателя Филиппа Бегака в Ялте проходила тайно. Чтобы сохранить мероприятие в секрете, у персонала отеля, где проходило торжество, отобрали телефоны, сообщило издание Super .

Молодожены не хотели, чтобы информация о празднике просочилась в Сеть, поэтому сотрудников гостиницы отслеживали по видеокамерам, им также пригрозили штрафами и даже увольнением.

Роскошный отель пара арендовала на шесть дней. Всего на гостиницу они потратили почти четыре миллиона рублей: за эти деньги они взяли виллу XIX века, два коттеджа и шесть номеров.

По информации Ura.ru, влюбленные оформили брак еще в 2024 году, но отпраздновали свадьбу только сейчас. Они зарегистрировали отношения во время путешествия в Заполярье.

Супруг Ивлеевой — бизнесмен и шоумен Филипп Бегак. Он является ведущим канала «Культура» и дальним родственником режиссера Никиты Михалкова.