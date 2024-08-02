У Ивлеевой вновь появился миллионный долг перед налоговой

Shot: блогер Ивлеева задолжала налоговой 3,7 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

У блогера Анастасии Ивлеевой обнаружили очередной долг перед налоговой. Звезда должна заплатить свыше 3,7 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Другие подробности издание не уточняет. Блогер пока не комментировала появление у нее очередного долга перед государством.

Полмесяца назад у Ивлеевой уже выявляли задолженность по налогам в 11,3 миллиона рублей. У нее арестовали автомобиль марки Lamborghini, а также квартиру и земельные участки и закрыли выезд из страны. В конце июля блогер полностью погасила задолженность.

Ранее налоговая пришла и за певицей Глюкозой. После скандального концерта в Красноярске у артистки обнаружилась задолженность в 263 тысячи рублей.

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