У Ивлеевой вновь появился миллионный долг перед налоговой

Другие подробности издание не уточняет. Блогер пока не комментировала появление у нее очередного долга перед государством.

Полмесяца назад у Ивлеевой уже выявляли задолженность по налогам в 11,3 миллиона рублей. У нее арестовали автомобиль марки Lamborghini, а также квартиру и земельные участки и закрыли выезд из страны. В конце июля блогер полностью погасила задолженность.

Ранее налоговая пришла и за певицей Глюкозой. После скандального концерта в Красноярске у артистки обнаружилась задолженность в 263 тысячи рублей.