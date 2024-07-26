Дело против Ивлеевой закрыли. Она заплатила

Исполнительное производство против Анастасии Ивлеевой прекратили после того, как она погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Информацию разместили в банке данных исполнительных производств ФССП.
Появлялась информация, что блогерша на протяжении трех месяцев игнорировала требования налоговой инспекции об уплате долга. Ивлеева неоднократно получала штрафы.
Ранее она оказалась втянула в еще один скандал. Общественное движение «Сорок сороков» заявило на нее в антимонопольную службу из-за слогана нового ресторана блогерши. Им не понравилась провокационная надпись «Suck it», имеющая вульгарный оттенок.