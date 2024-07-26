Дело против Ивлеевой закрыли. Она заплатила

Исполнительное производство против Ивлеевой закрыли после погашения долгов

Фото: РИА «Новости»

Исполнительное производство против Анастасии Ивлеевой прекратили после того, как она погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Информацию разместили в банке данных исполнительных производств ФССП.

Задолженность составляла более 11,3 миллиона рублей. Приставы наложили арест на счета, авто, квартиру и земельные участки знаменитости. Ивлеевой запретили выезд из России.

Появлялась информация, что блогерша на протяжении трех месяцев игнорировала требования налоговой инспекции об уплате долга. Ивлеева неоднократно получала штрафы.

Ранее она оказалась втянула в еще один скандал. Общественное движение «Сорок сороков» заявило на нее в антимонопольную службу из-за слогана нового ресторана блогерши. Им не понравилась провокационная надпись «Suck it», имеющая вульгарный оттенок.

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