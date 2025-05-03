У игравшей Алису Селезневу актрисы нашли онкозаболевание

Mash: у актрисы из «Гостьи из будущего» Гусевой-Мурашкевич обнаружили рак

Врачи подтвердили, что 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич, прославившаяся благодаря роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего», страдает от рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На ухудшение здоровья артистка пожаловалась несколько лет назад. В больнице у нее нашли злокачественные новообразования и запретили выполнять тяжелую работу.

Гусева-Мурашкевич уже перенесла несколько операций и продолжает регулярно проходить медицинские осмотры, отметил Mash.

Ранее стало известно, что певец Лев Лещенко смог остановить развитие редкого заболевания благодаря трехмесячному курсу лечения. После процедур его состояние значительно улучшилось. За лечение ему пришлось заплатить 5,5 миллиона рублей.

Позже концертный директор артиста Елена опровергла информацию о проблемах со здоровьем артиста.