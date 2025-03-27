Врачи смогли остановить развитие редкой болезни у Лещенко

Развитие редкого заболевания у певца Льва Лещенко смогли остановить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, артист прошел трехмесячный курс лечения за 5,5 миллиона рублей. После его окончания обследование показало, что состояние Лещенко улучшилось: пропали боли в теле, слабость, одышка и другие симптомы.

До этого ему прописывали лекарство стоимостью в 1,8 миллиона рублей за пачку. Артист как пенсионер смог получить препарат за бюджетные деньги.

Врачи диагностировали у 82-летнего исполнителя транстиретиновый амилоидоз, пояснил собеседник Mash. Это заболевание развивается из-за мутации гена белка транстиретина. У пациентов появляются расстройство и проблемы с сердцем.

В марте прошлого года Лещенко говорил, что с возрастом стало тяжелее выступать. По словам певца, предложений о работе много, но концерты приходится дозировать, чтобы не надоедать себе и публике.