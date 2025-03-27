Концертный директор Лещенко не подтвердила проблемы со здоровьем артиста

Народный артист России Лев Лещенко регулярно выступает на концертах и ведет гастрольную деятельность, но только в пределах Москвы. Об этом 360.ru заявила концертный директор артиста Елена.

Так она прокомментировала сообщение Telegram-канала Mash о том, что исполнитель из-за редкого и тяжелого заболевания отменил концерты на Дальнем Востоке.

«Льва Валерьяновича регулярно видят и слышат. Он выступает и ведет гастрольную деятельность, но работает только по Москве достаточно давно. Сольные концерты мы временно не проводим», — заявила собеседница 360.ru.

На вопрос о тяжелом заболевании Льва Лещенко концертный директор заявила, что не комментирует подобные темы и не обсуждает здоровье исполнителя.

Telegram-канала Mash сообщил, что Лев Лещенко прошел медицинское обследование перед Новым годом. По его итогам медики выписали артисту лекарство «Виндамэкс», чья стоимость в аптеках Москвы достигает 1,8 миллиона рублей за упаковку.

Авторы сообщения подчеркнули, что дорогостоящее лекарство артисту оплатили из федерального бюджета, выделив 5,5 миллионов рублей. После лечения исполнителю стало лучше. У него прошли слабость, одышка и боли в теле.

«Виндамэкс» предназначен для пациентов с редким заболеванием сердца, вызванным накоплением вредного белка (амилоидоза), который ослабляет перекачивающий кровь орган, накапливаясь в тканях. Лекарственное вещество препарата замедляет этот процесс, обеспечивая стабильную работу сердца.