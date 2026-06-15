Сегодня 04:13 Его любила вся страна, а после смерти обокрали друзья. Жизнь и судьба великого Алексея Баталова 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Скандалы

Фильмы

Театры

История

Деньги

Актеры

Артисты

Великому артисту Алексею Баталову 15-го июня могло бы исполниться 97 лет. Он рос в доме, где бывала Ахматова и стал настоящей совестью эпохи, его звездная роль принесла СССР «Оскар». Но после смерти Баталова открылась такая бездна человеческой жадности, что развязка дела потрясла всю страну. О каких тайнах молчал Алексей Баталов и почему его жизнь оказалась куда сложнее любой роли?

Считал Анну Ахматову бабушкой Алексей Баталов рос в театральной среде. Его родители принадлежали к той уникальной когорте русской интеллигенции, для которой служение музе было не просто профессией, а формой религиозного поклонения. Огромное влияние на будущего артиста оказала фигура его родного дяди — Николая Баталова. В те годы это имя гремело на всю страну: дядя был признанной звездой немого кино. Квартира Баталовых была местом притяжения для самых выдающихся умов того времени. В соседнем доме жил Осип Мандельштам, на чай заходила великая Анна Ахматова. Позднее Алексей Баталов вспоминал, что видел ее «чаще, чем свою бабушку». После начала Великой Отечественной семью эвакуировали в Бугульму. Мать Баталова устроила там театр, мальчик постепенно стал выходить на сцену.

Фото: РИА «Новости»

Школа жизни Алексея Баталова Затем Баталовы вернулись в Москву. Юноша стал студентом МХАТ, затем отслужил в армии и вернулся доучиваться. Здесь ему снова помогла Анна Ахматова, поэтесса дала будущему актеру денег и велела «приодеться». Сумма была так высока, что Алексей Баталов вместо пиджака купил себе подержанную машину. В прославленном театральном вузе артиста наставляли Сергей Блинников и Виктор Станицын. Уровень преподавательского мастерства МХАТ всегда поддерживал очень высоким — Баталов вспоминал, что один из предметов вела княгиня Волконская. Годы, проведенные в театре, стали надежным фундаментом, на котором он позже воздвигнет монументальное здание своей кинематографической карьеры. Баталов вышел из стен МХАТа полностью сформировавшимся мастером. На первых порах в театре роли предлагали маленькие. Амбициозный юноша решил попробовать себя в кино и тут же нашел свое призвание.

Фото: РИА «Новости»

Как Ленин едва не похоронил Баталова Этот переход удивительным образом совпал с тектоническими сдвигами в жизни Советского Союза. Наступала знаменитая хрущевская оттепель. Государственный кинематограф остро нуждался в радикальном обновлении. Зритель устал от плакатных, картонных героев, лишенных человеческих слабостей и сомнений. Нужны были новые лица, новые типажи, способные транслировать искренность, рефлексию и подлинный гуманизм. Баталов с его невероятно выразительными глазами, мягкой интеллигентной улыбкой и глубоким, бархатным голосом нравился всем. В 1954 году Хейфиц пригласил молодого актера на роль рабочего-судостроителя Алексея Журбина в фильме «Большая семья». Баталов подошел к делу со всей серьезностью: специально для роли освоил ремесло клепальщика, чтобы образ выглядел убедительно. Фильм имел успех и артист вышел в большое кино. Баталов славился маниакальной разборчивостью в ролях. Это едва не стоило ему не только карьеры, но и свободы. Функционеры предложили молодому актеру сыграть Ленина — в ответ максималист Баталов взорвался: «Да что вы, с ума сошли? Никогда в жизни!». Подобный финт в те времена мог выкинуть только безумец. Артисту повезло, выход из ситуации нашел хитрый Юрий Герман. На худсовете он заявил, что длинный и худой Баталов просто физически не подходит на роль вождя. Играть вождей Алексей Баталов отказывался по личным причинам. Бабушку и дедушку артиста, интеллигентных врачей из Владимира, бросили в тюрьму в 1938 году. На свободу они уже не вышли.

Фото: РИА «Новости»

Главные фильмы Алексея Баталова В 1956 году актер сыграл Павла Власова в картине по горьковскому роману. Режиссеры один за другим приглашали его на главные роли. Настоящим прорывом для Баталова стала лента «Летят журавли». Пронзительная, полная трагизма история о любви, произвела эффект разорвавшейся бомбы на международной арене. Картина завоевала высшую награду Каннского кинофестиваля, советскому фильму рукоплескал весь мир. «Дама с собачкой» по Чехову показала Баталова в совершенно ином регистре: сдержанный, лиричный, умный актер. «Девять дней одного года» Михаила Ромма — история ядерного физика, сознательно идущего на смертельный риск во имя науки — принесла ему репутацию артиста, способного сыграть интеллектуальную драму без единого фальшивого жеста. «День счастья» дополнил этот портрет. Легендой Алексея Баталова сделала его роль в «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Артист сыграл Гошу, слесаря-интеллигента, мастера на все руки и человека, привыкшего держать слово. Образ поразил зрителей в самое сердце, притом не только советских. В 1981 году картина взяла «Оскар», второй в истории игрового советского кинематографа. После этого фильма на крупные роли Баталов практически не соглашался. Но и до него артист успешно пробовал себя в других профессиях: ставил гоголевскую «Шинель», снял гениальных «Трех толстяков», экранизировал «Игрока» Достоевского.

Фото: РИА «Новости»

Встретил жену в девять лет, предал из-за цирка История первой любви Баталова могла бы лечь в основу отдельного фильма. С Ириной Ротовой он познакомился еще до войны, когда им было по девять лет. Девочка навсегда запомнила, как красивый мальчик эффектно въехал на дачный участок верхом на белой лошади. Судьба свела их снова уже в подростковом возрасте: после недолгих ухаживаний 17-летний Баталов занял денег у домработницыи купил избраннице кольцо. Долгое время они носили его одно на двоих. Романтику быстро съел быт. Алексей Баталов на первых порах был беден, его актерскую профессию презирала теща. Затем, когда пришла слава, артисту пришлось постоянно пропадать на съемках. К тому моменту у пары появилась дочь. Воспитать ее Баталов не сумел, брак развалился в 1958 году. Не в последнюю очередь из-за цирка. За целых восемь лет до развода Баталов безнадежно влюбился. Актер пришел под купол ленинградской арены для съемок в «Деле Румянцева». В тот день выступать вышла юная Гитана Леонтенко. Восточная красавица с четырех лет исполняла опасные номера. Баталов увидел ее грацию и пропал. Наполовину цыганка, яркая, черноволосая Леонтенко была полной противоположностью образу тихой московской интеллигентки. Циркачка долго не подпускала к себе актера, они встречались эпизодически. Десять лет Алексей Баталов воевал за сердце цирковой артистки. Пара оформила отношения только в 1963 году, но судьба словно наказала великого актера за предательство первой любви.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Невидимый крест Алексея Баталова Рождение младшей дочери стало для актера серьезным испытанием. Гитана-Мария появилась на свет с тяжелым, неизлечимым диагнозом — ДЦП. Для любой семьи подобный вердикт врачей становится шоком.

Леонтенко своей жизни без цирка не мыслила. Ради дочери она ушла из карьеры, сам Баталов винил в случившемся врачей.

Гитана поехала рожать в один из лучших роддомов Москвы. Так нам сказали. Но почему-то в этом лучшем роддоме врач по непонятной причине в ночь, когда должны были состояться роды, отпустила хирургическую сестру. Без нее операцию кесарева сечения провести было невозможно. В результате абсолютно здоровую девочку превратили в инвалида. Алексей Баталов

Мария Баталова стала писательницей, сценаристом и музыкальным критиком. Она вступила в Союз писателей и Союз кинематографистов России, выпустила книгу, написала несколько сценариев. В 2008 году на фестивале «Московская кинопремьера» ей присудили приз за лучший сценарий — к фильму «Дом на Английской набережной».

Фото: РИА «Новости»

Какая беда пришла в дом Баталовых В 2017 году, незадолго до смерти, Баталов оказался втянут в земельный конфликт: сосед по даче в Переделкине предъявил права на часть участка. Скандал дошел до Александра Бастрыкина, он поручил проверить ситуацию. Вдова Баталова Гитана Леонтенко позднее вспоминала, что ее муж очень переживал из-за спора. Стресс только ухудшал его состояние, сам конфликт дорого обошелся и без того слабеющему 88-летнему актеру. В этом возрасте у Баталова начались проблемы с сосудами. Затем он упал и сломал шейку бедра, шансов на восстановление врачи уже не видели. Артист перестал вставать с кровати, он умер в 2017 году. Смерть Алексея Баталова опустошила не только мировой кинематограф. Беззащитными стали самые дорогие и любимые его люди — пожилая вдова Гитана Леонтенко и прикованная к инвалидному креслу дочь. Уход бессменного главы семьи, их единственного защитника, стал моментом катастрофической слабости, которым поспешили воспользоваться лишенные совести люди, известная светская супружеская пара: актриса Наталия Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин.

Фото: РИА «Новости»

Они помогали вдове вести бытовые дела. Как чеховское ружье выстрелил земельный конфликт — Цивин предложил разрешить его и получил от Леонтенко генеральную доверенность на все имущество. Женщине к тому моменту исполнилось 85 лет, она не совсем поняла, какой документ подписывает. Злоумышленники сняли со счетов почти все сбережения Баталовых, около 20 миллионов рублей. Для захвата элитной недвижимости они привлекли сообщника — нотариуса. Тот дал пожилой циркачке на подпись договор пожизненного содержания: после смерти Леонтенко все доставалось мошенникам. Вдова артиста обратилась в полицию. Власти в деле разобрались, мошенники получили по заслугам, квартиры семье вернули.