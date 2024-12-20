Цискаридзе объяснил, почему его рассмешили разговоры об отмене русской культуры

После начала «Щелкунчика» все начнут танцевать под русскую музыку, несмотря на отмену российской культуры на Западе. Об этом заявил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«Когда начались разговоры про отмену русской культуры, я засмеялся громче всех и сказал: „Подождите, дайте Christmas time (время рождественских праздников — прим. ред.), начнется „Щелкунчик“ и все забудут про отмену, все будут танцевать под русскую музыку», — заявил Цискаридзе.

Также педагог раскритиковал нынешний «Щелкунчик» Большого театра. По его словам, спектакль «смотреть невозможно», он не имеет никакого отношения к той постановке, которая должна быть. Кроме того, у концерта очень плохой состав. По мнению Цискаридзе, в театре не служат люди, готовые отрепетировать такой спектакль.