Момент аварии с машиной рэпера Navai попал на видео

Рэпер Navai, попавший в ДТП в центре Москвы, грубо нарушил правила дорожного движения и повредил городскую инфраструктуру. На него подадут в суд, сообщил в телеграм-канале Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Водитель передвигался на автомобиле без номерных знаков. За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав», — уточнили в департаменте.

Там также добавили, что движение на Зубовском бульваре уже восстановили. До этого оно было затруднено из-за аварии, на месте работали оперативные городские службы. Водителей ранее просили выбирать пути объезда.

Кадры с места аварии с участием рэпера ранее оказались в распоряжении 360.ru. Черный Ferrari исполнителя задел столб, а потом врезался в дерево и бордюр.