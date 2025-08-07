Треш, чухня и полная дичь. Танцоры Булановой шокировали Волочкову

В интернете стало вирусным видео с недавнего концерта Татьяны Булановой. Зрители высмеяли танцоров, чьи движения показались им неестественными. Комментаторы предположили, что артистов «нашли на улице» перед выступлением. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Абзацем» жестко прошлась по постановке номера певицы.

«Я не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Если честно, это треш. Полный антипрофессионализм с ее стороны», — возмутилась она.

Волочкова отметила, что после такого поклонники могут не прийти на следующий концерт. При этом артистка подчеркнула, что на ее шоу ходят, потому что она профессионал. Неужели Буланова, которая занимает определенное положение в обществе, позволила себе такое на сцене, недоумевала Волочкова.

«То, что я увидела у нее, меня поразило. Уровень какого-то TikTok. <…> Я видела комментарий, в котором пользователи написали: „Вы их с улицы подобрали?“ Похоже, что так. Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, — полная дичь», — заявила балерина.

Татьяна Буланова вновь на слуху благодаря всплеску интереса к ее творчеству. Она завоевала сердца зумеров, когда ее песни стали вирусными в соцсетях.

В этом году резко выросла популярность артистов 1990-х и 2000-х годов. Еще один кумир современной молодежи — Надежда Кадышева. Интерес к ее выступлениям увеличился в 30 раз. Однако некоторые психологи бьют тревогу: хиты Кадышевой могут подтолкнуть молодых россиян к разводам.