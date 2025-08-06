«И я ничья, и ты ничей»: могут ли хиты Кадышевой на самом деле толкнуть к разводу?

Идея о том, что хиты Надежды Кадышевой могут спровоцировать молодых россиян разводиться, абсурдна. Об этом в беседе с 360.ru рассказала практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Разводы в России из-за грустных песен

О том, что песни Кадышевой могут представлять опасность для семей, рассказал «Абзацу» психолог Сергей Костеренко. По его словам, молодежь не вникает в текст, а цепляется за ключевые фразы, которые потом остаются в подсознании.

Поэтому, подчеркнул он, некоторые высказывания о несчастной любви могут восприниматься как обыденность. Из-за песен, подобных хитам Кадышевой, в России 70% разводов, отрезал собеседник издания.

«Интересная идея, но, на мой взгляд, она, ну, такая просто хайповая», — рассмеялась, комментируя эту новость, Надежда Резенова.

По ее мнению, скорее всего, ее коллега просто хотел привлечь к себе внимание.

Как музыка на самом деле помогает справляться с грустью

Песни о несчастной любви порой даже помогают, отметила психолог. Существует современное заболевание — алекситимия, когда человек не осознает и не понимает своих чувств. Печаль и грусть порой нелегко пережить.

«Поэтому иногда слезливые песни про несчастную любовь нам помогают эти чувства прочувствовать. Даже когда человек проживает ситуацию, связанную со смертью, с потерей, <…> эти песни про печаль, любовь помогают человеку отгоревать, прожить это чувство», — пояснила она.

По словам психолога, на смену сильной горечи и боли приходит светлая грусть. Важно именно прожить эти чувства, чтобы перейти на новый этап.

Что делать, если близкому человеку плохо

Идея о том, что песни о несчастной любви разрушают семьи — полный бред, выразила уверенность Рузанова, подчеркнув, что к расставаниям приводят другие факторы, а не песни, которые люди слушают.

Резенова добавила, что, если близкий долго остается в состоянии грусти, можно предложить ему помощь.

«Стоит задаться вопросами уже и посмотреть, а не проживает ли человек какое-то, заболевание, например, ту же клиническую депрессию», — пояснила она.

Напомним, в этом году резко выросла популярность артистов 1990-х и 2000-х годов. Лидером стала Надежда Кадышева — интерес к ее выступлениям увеличился в 30 раз.