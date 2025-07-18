Спрос на концерты звезд девяностых и нулевых вырос в 30 раз

Популярность артистов 1990-х и 2000-х годов резко возросла в этом году: спрос на их концерты увеличился в 30 раз по сравнению с началом года. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Афиши» .

Лидером по продажам стала Надежда Кадышева — интерес к ее выступлениям вырос в 30 раз. Также сильно увеличился спрос на концерты Алены Апиной, группы «Звери», Татьяны Булановой, коллективов «Мираж», «Браво» и «Любэ». Это следует из «МТС Live», Ticketland и Ticketscloud.

Кадышева с января по середину июля продала 274 тысячи билетов, а количество ее концертов увеличилось в полтора раза. Артистка уже готовится к выступлению в «Лужниках».

Еще очень популярны стали группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария» и «Иванушки International». Основными причинами ажиотажа называют ностальгию и отсутствие зарубежных исполнителей. Дополнительный импульс артистам дают вирусные тренды в соцсетях с их треками.

Ранее глава Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил, что, несмотря на интерес публики к музыкантам 90-х, музыкальные чарты они редко покоряют. При этом такое возможно в случае дуэта с современными артистами.