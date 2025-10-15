Товстик потребовала при разводе большие алименты и всех шестерых детей

Бизнесмен Роман Товстик и его жена Елена продолжают через суд договариваться насчет детей и алиментов. Об этом сообщил журнал Super .

Он отметил, что в Москве прошло очередное судебное заседание по бракоразводному процессу звездной семьи. Обе стороны изложили свои требования.

редприниматель хочет, чтобы старшие из их шести детей остались с ним. Елена не соглашается с этим требованием — она настаивает, чтобы все дочери и сыновья проживали с ней.

Адвокат Товстика Филипп Рябченко отметил, что озвученная в суде сумма алиментов является завышенной.

«Вопрос остался открытым, поскольку суд запросил информацию о том, сколько действительно на детей тратится средств. Это явно завышенная сумма», — уточнил юрист.

Он выразил надежду, что стороны смогут договориться.

«Безусловно, они общаются, обсуждают условия, вопросы, связанные с детьми. Такого острого конфликта, какой наблюдался ранее, там нет», — добавил адвокат.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров назвал Товстика лысеющей фасолью. Он также раскритиковал предпринимателя за то, что он «наставил ему рога» с женой Полиной.