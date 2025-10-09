«Ты можешь наставить рога». Дибров впервые обратился к любовнику экс-жены

Телеведущий Дмитрий Дибров на премьерном показе фильма «Хроники русской революции» назвал любовника своей бывшей жены Полины лысеющей фасолью. Об этом сообщил StarHit.

«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня», — сказал он, обращаясь к бизнесмену Роману Товстику.

Дибров отметил, что сейчас в его жизни очень много проектов. Телеведущий пришел на мероприятие в кинотеатр «Октябрь» со своим старшим сыном. В разговоре с журналистами Дибров отметил, что сейчас свидания ему пока не интересны.

Полина Диброва ушла к 50-летнему Роману Товстику, который считался другом семьи. Он также начал развод со своей женой Еленой. За 20 лет брака она родила ему шестерых детей.

Ранее стало известно, что блогер Оксана Самойлова разводится с рэпером Джиганом. Она подала заявление в мировой суд.