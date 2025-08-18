Товстик купил Дибровой особняк за 141 млн рублей

Предприниматель Роман Товстик и Полина Диброва съехались. Юрист Екатерина Гордон в Telegram-канале рассказала, где сейчас живет новоиспеченная пара.

По ее словам, миллиардер купил дом и перевез туда любимую женщину. Юрист утверждает, что Товстик выложил за роскошный особняк в поселке Лапино 141 миллион рублей.

«Товстик ЭНЭлевич, похоже подмахнул брачник жене, ибо уже в марте прикупил дом, где спокойно проживает с Полиной Дибровой. <…> Рядом с Дибровым кстати. Удобно», — написала Гордон.

Ранее появилась информация, что Полина бросила 65-летнего мужа и ушла к бизнесмену Роману Товстику. Интересы брошенной жены миллиардера защищает юрист Екатерина Гордон, которая раскритиковала Диброву.

Сама Полина в беседе с 360.ru заявила, что у них с супругом все в порядке. Она отметила, что никаких комментариев семья не дает.