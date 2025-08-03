«Крысиная жизнь». Гордон жестко прошлась по жене Диброва

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина изменила ему с бизнесменом Романом Товстиком. Сейчас он разводится с женой Еленой. Юрист Катя Гордон предложила женщине свою помощь и раскритиковала поведение Дибровой в своем Telegram-канале .

Она выразила удивление тому, с какой циничной жестокостью Полина предала своего супруга и разбила чужую семью.

«Если это все правда, то мне хочется сказать: Полина, это все крысиная жизнь. Так делать не то, что нельзя. Это за гранью. Есть такие грудастые бабехи, которые зубами вперед», — написала Гордон.

По мнению юриста, Диброва не имеет права рассказывать про женскую дружбу и учить семейным ценностям, когда сама спит с чужим мужем.

Также Гордон обратилась к жене Товстика, попросив ее взять себя в руки, так как любые действия муж может использовать против нее в суде. Она заявила, что если бизнесмен захочет отсудить детей, то она готова помочь Елене.

Гордон призвала всех участниц элитного клуба Дибровой срочно его покинуть и поддержать брошенную с шестью детьми жену Товстика.

Полина Диброва до сих пор не отреагировала на обвинения в измене телеведущему. В своих соцсетях она продолжает публиковать фото со встречи своего женского сообщества. Бизнесмен Товстик уже сообщил о расставании с супругой, которая сейчас находится в Италии.