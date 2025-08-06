«Живем как жили». Полина Диброва отказалась комментировать новости о разводе с супругом

Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва отказалась комментировать слухи об их разводе. В беседе с 360.ru Полина заявила, что у них все в порядке и они в прекрасных отношениях.

«Я не даю никаких комментариев. Я с ним в прекрасных [отношениях], все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев. Мы живем как жили, все в порядке», — заявила она.

Пару недель назад появились слухи о разводе Дмитрия Диброва — 65-летний телеведущий и его 36-летняя жена Полина, которые были вместе 16 лет, могут расстаться. Инициатором разрыва стала молодая супруга, сообщил сайт kp.ru. У Полины якобы появился другой мужчина.

Ранее появилась информация, что Полина изменила мужу с многодетным бизнесменом Романом Товстиком. Юрист и телеведущая Катя Гордон выразила поддержку Елене, жене Товстика, и раскритиковала поведение Полины.