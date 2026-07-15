«Том, это ты?» Поклонники не узнали Круза в образе миллиардера

В соцсетях не узнали Тома Круза на постере нового фильма

Пользователи соцсетей не узнали 64-летнего актера Тома Круза на постере фильма «Диггер». Они раскритиковали необычный образ артиста в комментариях к публикации в Instagram*.

В картине режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту Круз сыграл эксцентричного миллиардера Диггера Рокуэлла. На постере актер предстал в белой рубашке, серо-голубом костюме, серебристых ботинках и ковбойской шляпе.

Больше всего пользователей удивил грим, который заметно изменил лицо артиста. Они предположили, что визажисты специально состарили Круза для роли.

«Том, это ты? Не могу тебя узнать», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи наоборот отметили, что актер наконец стал выглядеть на свой возраст. Некоторые даже пошутили, что гримерам пришлось потратить много времени, чтобы скрыть его молодость.

Ранее на публике перестала появляться звезда сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс. Поклонники заметили изменения в ее внешности и предположили, что актриса теперь предпочитает вести закрытый образ жизни.

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