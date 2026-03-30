Пайпер из «Зачарованных» перестали узнавать поклонники

Холли Мэри Комбс, сыгравшая в культовом сериале «Зачарованные», в последние годы редко появляется на публике и заметно изменилась внешне. Поклонники актрисы обращают внимание, что она стала вести закрытый образ жизни и почти не участвует в светских мероприятиях. Об этом написал StarHit .

Мировую известность Комбс приобрела благодаря роли очаровательной молодой ведьмы Пайпер Холливел. Она снималась во всех сезонах «Зачарованных», вплоть до завершения сериала в 2006 году. Изначально ее рассматривали на роль старшей сестры Прю, однако в итоге этот образ достался Шеннен Доэрти.

После успеха сериала актриса продолжила карьеру на телевидении. Одним из наиболее заметных проектов стали «Милые обманщицы», где она сыграла мать одной из главных героинь. Однако начиная с четвертого сезона ее персонаж стал появляться на экране значительно реже.

Сейчас 52-летняя актриса отложила в сторону яркий публичный образ и не стремится соответствовать голливудским стандартам внешности. Похоже, актриса стала спокойно относится к возрастным изменениям и не придерживается жестких ограничений в еде. При этом на ее личной жизни это не сказалось: Холли Мэри Комбс трижды была замужем, а в 2019 году заключила брак с ресторатором Майклом Райаном. От второго брака у нее трое сыновей, младшему из которых 17 лет.

Ранее 64-летнего американского актера и комика Джима Керри не узнали поклонники на красной дорожке 51-й французской премии «Сезар». Одни обвинили его в чрезмерном увлечении пластическими операциями, а другие заявили, что на мероприятии и вовсе был двойник.