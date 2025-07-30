Толпы поклонников и горы цветов. В Бирмингеме простились с Оззи Осборном

Тысячи поклонников рок-музыканта Оззи Осборна собрались на улицах его родного города Бирмингема, чтобы проститься с любимым исполнителем. Об этом сообщил портал The Independent .

Во время траурной церемонии прощания катафалк с телом Оззи провезли по улице, где установлена памятная скамья в честь рок-группы Black Sabbath. В исполнении духового оркестра Bostin Band звучали хиты музыканта.

В шествии участвовали родные и близкие Осборна, а также музыканты из оригинального состава Black Sabbath: Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Супруга Оззи Шэрон и другие члены его семьи возложили венки к мемориалу. Поклонник принесли на церемонию огромное количество цветов.

О смерти 76-летнего Оззи Осборна стало известно 22 июля. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона и последствиями травм, полученных после падения в 2019 году. За две недели до ухода из жизни музыкант дал прощальный концерт на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.