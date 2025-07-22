Умер Оззи Осборн

Умер культовый музыкант Оззи Осборн. Ему было 76 лет, как сообщило агентство Reuters

В заявлении его семьи говорится: «С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был окружен любовью».

Последнее шоу

Меньше месяца назад артист дал прощальное шоу, собрав на сцене не только бывших коллег по группе, но и великие коллективы, такие как Metallica и Guns’n’Roses. Во время выступления Осборн поблагодарил публику за поддержку, весь концерт музыканту пришлось провести сидя.

Пионер тяжелого рока

Оззи Осборн прославился как пионер тяжелого рока, в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель. Его хиты — от Paranoid и War Pigs до Crazy Train и Changes — стали классикой жанра.

Помимо музыкальной карьеры, он обрел широкую известность благодаря реалити-шоу The Osbournes, в котором зрители могли наблюдать за жизнью артиста и его семьи в Лос-Анджелесе.

Известен Осборн был не только музыкой, но и эпатажным поведением — одним из самых обсуждаемых эпизодов остался случай, когда он на сцене откусил голову летучей мыши.

Чем болел Оззи Осборн

В последние годы музыкант боролся с болезнью Паркинсона и последствиями травм, полученных после падения в 2019 году. Несмотря на проблемы со здоровьем, он не раз неожиданно появлялся на сцене: в 2022 году Осборн выступил на закрытии Игр Содружества в Бирмингеме, а в этом году провел грандиозный прощальный концерт.

За свою карьеру Осборн получил признание по обе стороны Атлантики. Его дважды включали в Залы славы Великобритании и США, он удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде и в Бирмингеме, музыкант пять раз выигрывал «Грэмми» и неоднократно отмечался музыкальными премиями и наградами.