«Роскошная пара». Канделаки показала редкие кадры с мужем в честь годовщины свадьбы

Телеведущая Тина Канделаки поделилась фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Телеведущая Тина Канделаки показала подписчикам редкие снимки с мужем Василием Бровко. Романтические фотографии она опубликовала в своем аккаунте в Instagram*

«Когда любовь обретает командный голос, шепот ненависти может доставлять удовольствие. 16», — подписала пост журналистка.

На первом черно-белом снимке супруги нежно смотрят друг на друга, склонив головы для поцелуя. На втором кадре Канделаки и ее муж танцевали в одном из ресторанов.

Поклонники поздравили пару в комментариях под публикацией, а также написали множество комплиментов и пожелали супругам счастья.

«Счастья, любви и пусть завидует вся округа», «Роскошная пара», «Невероятные», «Потрясающие», «Сердце замирает от красоты», — написали пользователи.

Недавно дочь Канделаки Мелания Кондрахина вышла замуж. Телеведущая в соцсети показала ролик с первым танцем молодоженов.

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