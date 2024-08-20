«Роскошная пара». Канделаки показала редкие кадры с мужем в честь годовщины свадьбы

Телеведущая Тина Канделаки поделилась фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Petrov Sergey / news.ru / Global look press
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global look press

Телеведущая Тина Канделаки показала подписчикам редкие снимки с мужем Василием Бровко. Романтические фотографии она опубликовала в своем аккаунте в Instagram*

«Когда любовь обретает командный голос, шепот ненависти может доставлять удовольствие. 16», — подписала пост журналистка.

На первом черно-белом снимке супруги нежно смотрят друг на друга, склонив головы для поцелуя. На втором кадре Канделаки и ее муж танцевали в одном из ресторанов.

Поклонники поздравили пару в комментариях под публикацией, а также написали множество комплиментов и пожелали супругам счастья.

«Счастья, любви и пусть завидует вся округа», «Роскошная пара», «Невероятные», «Потрясающие», «Сердце замирает от красоты», — написали пользователи.

Недавно дочь Канделаки Мелания Кондрахина вышла замуж. Телеведущая в соцсети показала ролик с первым танцем молодоженов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте