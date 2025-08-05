Тимати обязали заплатить за капремонт

Мировой судья в столичном районе Раменки взыскал с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) задолженности по взносам на капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Сколько исполнитель задолжал, не уточняется.
Это уже не первое взыскание с артиста. Месяц назад его обязали через суд оплатить долги по коммунальным услугам. Доходило до суда и ранее. Потом приказы о взыскании отменяли — вероятно, потому, что рэпер все-таки погашал долги.
В январе мать Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографию сына в Париже на фоне свалки. При этом музыкант ел из стаканчика лапшу быстрого приготовления.
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