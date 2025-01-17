Тимати застали за поеданием лапши около свалки в Париже
Мать Тимати поделилась снимком сына на фоне свалки в Париже
Рэпер Тимати сфотографировался на фоне свалки в Париже. Снимки опубликовала в соцсети Instagram* его мать Симона Юнусова.
«Все. Красивая жизнь закончилась, съезжаем из отеля и переходим на „Доширак“», — подписала кадры женщина.
На фото рэпер поедает лапшу быстрого приготовления из стаканчика, а за его спиной виден мусор.
Тимати с матерью и детьми Алисой и Ратмиром отдыхает в столице Франции. Симона Юнусова призналась, что ее внучка мечтала побывать в Париже. Девочку и ее младшего брата отвезли в «Диснейленд», а также сводили в Лувр.
Российский рэпер Тимати ранее заявил, что присутствовал на двух вечеринках скандально известного артиста Пи Дидди, но заверил, что там не происходило ничего криминального.
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