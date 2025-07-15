Тело Александра Митты кремируют

Сама церемония состоится 17 июля в малом зале ЦДЛ. После этого Митту похоронят рядом с женой Лилией Майоровой, ушедшей из жизни в 2022 году (на каком именно кладбище — не сообщается).

Режиссер умер в ночь на 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования родным и близким покойного выразил в том числе президент России Владимир Путин.

Среди самых известных фильмов Митты — «Гори, гори, моя звезда», «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Экипаж», «Сказка странствий», а также сериал «Граница. Таежный роман».

Актриса Ольга Будина рассказала, что режиссера интересовали вечные ценности, из которых он делал настоящие шедевры. Кроме того, по ее словам, все актеры, работавшие с Миттой, начинали делить жизнь на до и после встречи с ним.