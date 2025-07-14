«Превращал все в золото». Ольга Будина призналась, что Митта перевернул ее жизнь

Народный артист России режиссер Александр Митта переворачивал судьбы всех актеров, которые с ним работали, и все они начинали делить жизнь на до и после. Об этом сообщила 360.ru актриса и телеведущая Ольга Будина.

«Он превращал в золото все, к чему прикасался. Был не просто выдающимся или талантливым — был великим режиссером советского и российского кино. Ушла целая эпоха, на мой взгляд, до конца не оцененная. Я верю, что его фильмы будут смотреть и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки», — рассказала она.

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в многосерийном фильме Митты «Граница. Таежный роман», отметила, что режиссера интересовали вечные, непреходящие ценности, из которых он делал настоящие шедевры.

Митта умер на 93-м году жизни. По информации Telegram-канала Shot, у него был рак. Официально эту информацию пока не подтвердили.