Путин принес соболезнования родным и близким режиссера Митты

Ушедший из жизни режиссер и сценарист Александр Митта был человеком с тонким чувством эпохи. Об этом в телеграмме с соболезнованиями к родным и близким ушедшего из жизни кинодеятеля написал президент России Владимир Путин. Полный текст обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил слова поддержки и участия в связи с горем, постигшим семью и близких выдающегося режиссера.

«Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа», — подчеркнул Путин, отметив культурный вклад Александра Митты.

Президент добавил, что ушедший из жизни режиссер обладал щедрым и самобытным дарованием, а его многогранное творчество навсегда увековечит светлую память о нем в сердцах всех зрителей.

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта ушел из жизни в понедельник, 14 июля, после продолжительной болезни. Помощник кинодеятеля Геннадий Иванов заявил, что похороны мастера пройдут в ближайший четверг. Режиссера похоронят рядом с могилой супруги Лилии Майоровой.