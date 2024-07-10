Лазареву заочно арестовали в Москве

Суд в Москве заочно арестовал ведущую Лазареву по делу об оправдании терроризма

В Замоскворецком суде Москвы удовлетворили ходатайство следствия и заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву* на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что Лазареву* обвинили в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании.

Телеведущая сбежала за границу от следствия, поэтому ее объявили в розыск.

Срок заключения для Лазаревой* начнет действовать с момента ее экстрадиции в Россию или задержания в стране.

Уголовное дело об оправдании терроризма против телеведущей возбудили в мае. Эксперты установили в ее высказываниях об атаках БПЛА на российские регионы есть «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.