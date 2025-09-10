«Такая острая боль». Пугачева впервые рассказала, почему решилась на эмиграцию

Пугачева заявила, что уехала из России из-за травли, которую устроили ее детям

Алла Пугачева заявила, что решилась на эмиграцию из-за травли, с которой столкнулись ее младшие дети — двойняшки Лиза и Гарри, — после того как их отца Максима Галкина* признали иноагентом. Об этом певица рассказала в интервью Катерине Гордеевой*.

Артистка призналась, что близнецов после этого стали дразнить «детьми шпионов» и она решила уехать. Взяв с собой 30 тысяч долларов, которые можно было вывезти, Пугачева переехала в Израиль.

«Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», — добавила она.

Telegram-канал Shot в августе писал, что певица много раз обвиняла мужа в том, что из-за его слов ей пришлось покинуть родную страну.

Уехал из России вскоре после начала СВО еще один родственник опального комика — его племянник Никита Галкин.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов в России.