Племянник Галкина с военной специальностью покинул Россию сразу после СВО

Племянник Максима Галкина* Никита Галкин покинул Россию через четыре дня после начала специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, Никита Галкин ранее проходил службу в автомобильных войсках в военном училище Воронежской области. На его присягу в 2017 году даже приехал сам юморист.

До отъезда за границу племянник комика был прописан и проживал в Москве, в районе Хамовники, где владел долей в восьмикомнатной квартире общей площадью 163 квадратных метра. В 2023 году это жилье продали за 141 миллион рублей.

Кроме того, Никита Галкин практически оборвал связи с Россией и закрыл ИП в сфере торговли.

Ранее стало известно, что в браке Галкина* и Аллы Пугачевой все не так гладко. Певица обвинила его в том, что семье пришлось покинуть Родину. При этом сама звезда хотела бы для детей российского образования.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.